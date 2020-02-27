大政治大爆卦-無色覺醒》過世當天即通報卻等來無法檢疫 女子成防疫人球？ 14:102020/02/27 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大政治大爆卦-無色覺醒》過世當天即通報卻等來無法檢疫 女子成防疫人球？ Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市1名30多歲女子發燒1天後死亡，家屬指控死者恐染新冠肺炎，檢警卻沒有通知相關單位檢驗及驗屍，台北地檢署27日對此表示，警方報驗當天，北檢就通報台北市衛生局卻回覆無法檢疫，因此將大體先暫冰存，預訂3月1日在新北市立殯儀館負壓室解剖後，再由法務部法醫研究所將檢體送疾管署檢疫。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 中天新聞 直播 (中時電子報) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #NCP #COVID-19 #台灣 #發燒 也許您會感興趣 推薦閱讀 台商回國居家檢疫！曝14天「荒謬過程」嘆：可能沒人知道 08:032020/02/23 政治 新冠肺炎增2確診 郵輪旅客全陰性 15:142020/02/23 生活 隔離不孤單桃園市將成立居家檢疫服務中心 17:172020/02/23 生活 鈕承澤涉性侵遭境管 無法工作提抗告遭駁回 22:532020/02/23 社會 收到居家檢疫通知書 侯友宜：好好在家看電視吧！ 10:322020/02/25 生活 居家檢疫者2次趴趴走 強制送集中檢驗所重罰5萬 10:462020/02/26 生活 強化追蹤管理 苗栗縣成立居家檢疫關懷中心 18:052020/02/26 生活 居家檢疫2次外出 強制送檢疫所 04:102020/02/27 地方新聞 居家檢疫失聯侯友宜怒了！他爆：再犯就自費隔離 08:222020/02/27 政治 助民眾安心居家檢疫 嘉義縣成立「關懷服務中心」 12:342020/02/27 生活 政治熱門新聞 彭文正GG了？傳LSE盛怒準備提告 - 政治 有圖為證？王浩宇稱最混市長不是韓而是「他」 - 政治 玩真的！？韓粉連署向白宮提案 吶喊要罷蔡 - 政治 論文門風暴延燒白宮！網看韓粉決心驚呆了 - 政治 論文門又有新爆料！？網看傻：出大事了！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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