台北市1名30多歲女子發燒1天後死亡，家屬指控死者恐染新冠肺炎，檢警卻沒有通知相關單位檢驗及驗屍，台北地檢署27日對此表示，警方報驗當天，北檢就通報台北市衛生局卻回覆無法檢疫，因此將大體先暫冰存，預訂3月1日在新北市立殯儀館負壓室解剖後，再由法務部法醫研究所將檢體送疾管署檢疫。

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