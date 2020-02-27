外資近期持續在台股大撤退，周四針對台積電、國泰金、富邦金、台塑、中鋼、中信金、兆豐金、鴻海、玉山金、元大金、群創、台泥、國巨及合庫金等重量級集團股調節不手軟，加上部分內資法人、主力群與業內實戶等市場停損賣壓出籠，使大盤開高震盪殺低，欲振乏力，加權股價指數終場大跌141.45點，失守11,300點報11292.17點，跌幅1.24%，成交2013.42億元。

資深分析師林成蔭指出，短線台股跌跌不休，主要反應歐美、日本等主要國際股市表現不佳，此外台股逢228長假，台股將面臨國際股市兩個交易日漲跌不定變數，也是部分業內、法人停損賣壓大舉出籠遠因。

林成陰表示，除國際股市相對弱勢演出，影響台股持股信心外，以被動元件為例，近期雖有第2季報價漲價利多，但去年第4季及2019年度財報相繼出爐，獲利與股利多不如預期。

加上市場多保守看待2020首季財報，係該族群極短線面臨修正主因，諸如被動元件的財報利空因子，被市場聯想是否其他科技股也有上季或Q1財報之潛在利空，使投資人短期布局相對保守。

林成蔭指出，目前看起來，新冠肺炎疫情能否有效掌控，仍是影響包括台股在內的國際股市未來多空發展動向，仍續密切觀察。

現階段林成蔭暫設定疫情發展，有樂觀、中性與悲觀三面向，他認為目前或暫以中性格局看待居多，即疫情在3月上旬將逐明朗，且大陸專家多評估疫情發展可望在4月予掌控，若就此架構觀察大盤低檔的初步支撐，應有機會在年線附近構築短中期底部區，顯示大盤後市不必過分悲觀。

(工商 )