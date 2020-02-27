新北市1名郭姓女高中生（17歲）為了幫母親擺攤而休學，近日精神狀況不穩定，今（27）日上午8時許，郭女從位於新莊區住處公寓頂樓墜落，當場腦漿四濺，郭女母親發現後，痛哭報警，警消獲報到場，發現郭女已經明顯死亡，現場未留有遺書，詳細墜樓原因仍待警方釐清。

警方調查，郭姓女高中生才剛休學在家，與媽媽同住在新莊區1棟公寓4樓，兩人相依為命，郭女閒暇時間也會幫媽媽經營小吃攤。

今日上午，郭女至公寓樓頂，爬上女兒牆，隨即墜落到地面，警方獲報到場後，只見心碎的郭母在旁崩潰痛哭，郭女已經明顯死亡，警方隨即拉起封鎖線，並通知鑑識人員到場採證，現場沒發現遺書，詳細墜樓原因仍待調查。

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