行政院今天將疫情指揮中心提升為一級開設，國民黨表示，目前政府並未禁止大型活動，因此下周六 (3月7日)的主席補選、中常委改選的投票仍如前舉行。黨中央上午邀兩個主席參選陣營協商，決定加強271個投開票所的消毒、通風及戴口罩等防疫作為，但不量測額溫，且不雇交通車接送黨員投票。

國民黨文傳會代理主委王育敏表示，今早邀江啟臣、郝龍斌兩位主席候選人陣營，討論下周六投票日事宜。有關防疫部分已建立SOP，當天從上午8時到下午4時投票期間，各投票所將儘量通風，且每小時消毒一次，入口處也會設自動消毒噴灑器供黨員消毒手部，所有工作人員都戴口罩，並控制投開票所內容留人數、排隊等候投票黨員間隔，作好分流。

至於入口處量測額溫，兩陣營都認同不進行量測，以免有黨員在現場爭論有無發燒等紛爭，影響投票秩序，因此文傳會會通過網路、電子通訊等方式加強宣導，呼籲黨員戴口罩到場投票，但出門前要自行測量體溫，若發現體溫太高，甚至覺得不舒服或感冒太況，在防疫前提下，就建議不要到場投票。

王育敏說，這次投票的人群聚集規模，絕不會像大甲媽祖遶境或萬金石馬拉松一般，因此只要比照學校上學或政府機關上班，加強消毒等防疫作為即可，不必過度擔心。

此外，這次投票全台僅設271個投開票所，較上次主席選舉設507個減少許多，不少縣市反映恐有投票不易的問題，黨中央因此評估由中央或地方黨部以公費雇交通車，接送偏遠地區或行動不便、年長的黨員。昨天中常會裡，江碩平等中常委就擔心投票率恐僅3成，會傷及黨主席的代表性，因此主張黨部在台南、台中等部分投開票所較少的縣市，雇交通車接送黨，不能讓候選人自己雇車載送黨員；代理黨主席林榮德當場指示組發會今邀郝、江陣營討論。

不過郝、江陣營都認為若以交通車接送黨員投票，恐另衍生公平性遭質疑等不必要的爭端，「寧願投票率不高，也不要節外生枝」，因此滿定不雇交通車，由黨員自行前往投票。

(中時 )