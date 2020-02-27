為提升計程車服務品質，增加市場競爭力，交通部自去年起推動老舊計程車汰舊換新補助，以減輕運將換車負擔。公路總局今日表示，截至2月10日止，計有9678名運將經受理機關審核符合補助申請資格，補助總金額高達20億元。

公路總局表示，目前約有5成計程車的車齡在7年以上，造成油耗高、排污差等現象，致使消費者會先選車，駕駛老舊計程車的駕駛收入跟著降低，形成惡性循環。

公路總局自2019年6月、7月、11月公告辦理三階段補助計畫，補助車種分為燃油、油電混和、電動車，分別補助每輛15萬元、25萬元、35萬元，分別接受車齡7年以上個人持有計程車，車齡12年以上的計程車公司（行號）自有車輛申請，三階段計有9678名駕駛人經受理機關審核符合補助申請資格。

公路總局表示，前兩階段4080名計程車駕駛人已完成車輛購置並上路營運，第三階段提出申請的5598名計程車駕駛人則已陸續收到各受理機關核定通知書進行購車程序，完成購車後，即可依規定申請補助款。

(中時 )