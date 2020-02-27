「2020國際自由車環台賽－浪漫台三線站」將於3月3日上午9時30分自新竹高鐵站開始，邀請全球30國18隊共150位自由車好手參加，途經新竹縣、苗栗縣、台中市共15個客庄鄉鎮市區；台中市政府客委會指出，將以東勢新丁粄節佈置加油站場地主視覺，行銷在地產業特色，感受好客熱情。

中市客委會指出，台中山城客庄具有谷關、石岡水壩、東豐自行車道、東勢林場、東勢客家文化園區、東勢林業文化園區等多處國內外知名景點，可讓選手飽覽沿途美麗景色；當天將邀請賽道沿線區公所及鄉親籌設加油團，石城國小戰鼓隊及土牛國小合唱團更將擔綱閉幕式表演團隊，邀請國際選手感受客庄鄉親熱情。

面對新冠肺炎疫情，中市該如何做好防疫工作！客委會表示，賽事當天雖屬戶外運動，仍請參與民眾做好自主健康管理，若出現呼吸道症狀，則應戴上口罩，並盡速就醫並在家休息。

中央客委會表示，這次賽事共18支菁英車隊來台較勁，包括西班牙布爾格隊、法國尼伯車隊2支二級洲際職業隊。賽事將透過歐洲體育台Eurosport於歐洲50餘國以20種語言直播，並同步於Youtube全程即時轉播；民眾可用筆電、平板或是智慧型手機，即時觀看賽況。

主辦單位強調，賽事將自新竹高鐵站啟動，沿途經過關西、三灣老街、獅頭山風景區、南庄遊客中心、參山國家風景區、汶水老街、東勢大橋，至終點台中石岡旅客服務中心。

賽道總長158.5公里，起伏蜿蜒的公路上有苗栗獅潭仙山（標高722m）、鯉魚潭水庫2處登山點，以及上館國小、南庄遊客中心2個得分衝刺點，挑戰性十足；賽事進行時，沿途將實施交通管制，提醒用路人注意相關管制措施，維持賽道安全。

(中時 )