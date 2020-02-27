鹿野馬拉松確定取消。（翻攝照片／楊漢聲台東傳真）

新冠肺炎疫情延燒，因擔心群聚感染重要活動陸續取消，邁入第8屆的台東鹿野馬拉松也確定延期，改至明年3月27日舉辦，相關退費資訊主辦單位表示，將在3月4日前公告，至於即將在3月7日登場，有2800名選手報名的「2020第10屆南橫超級馬拉松」也在27日中午宣布取消。

鹿野馬拉松，在風景佳空氣好的花東縱谷舉辦，走訪武陵綠色隧道，跑上鹿野高台，拜訪全國模範社區永安社區，欣賞縱谷新景點二層坪水橋及瑞和火車站，天然美景及新鮮空氣每年總吸引千位跑者參加。

鹿野馬拉松主辦人廖中勳表示，鹿野馬拉松今年邁入第8屆，已經有1千多人報名，但由於新冠肺炎疫情延燒，在防疫重於一切下，不得已取消，會延至明年3月27日舉辦，相關退費事宜將在3月4日前公告。

「2020第10屆南橫超級馬拉松」聯絡人傅祺育表示，相關配套措施稍後將公告，有許多選手對於馬拉松取消感到難過，但尊重防疫作為，一切以防疫為至上。

(中時 )