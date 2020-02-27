全球宅經濟正夯，台灣大(3045)今日宣布搶攻5G電競商機，與發行《英雄聯盟（League of Legends）》的全球領先遊戲開發商Riot Games簽署合作備忘錄，成為Riot Games所開發遊戲於台灣、香港、澳門的獨家代理合作夥伴，也為台灣大佈局5G、跨足電競遊戲邁出第一步，未來更將打造電競上下游產業鏈生態系。台灣大與Riot Games的異業聯盟，將建立屬於《英雄聯盟》的新宇宙，預計4月底率先由承襲《英雄聯盟》世界觀、於全球電腦與手機雙遊戲平台上架的《符文大地傳說》卡牌遊戲，擔任首發開路先鋒。

台灣大總經理林之晨表示，很榮幸能與全球領先的遊戲開發商Riot Games合作，迎接5G世代，首重「速度」的電競遊戲，將是台灣大體現未來5G、創造亮點價值不可或缺的一環。在5G超高速、低延遲網路支持下，不僅遊戲開發走向更多元甚至朝雲端邁進，帶動玩家體驗再升級；加上近期全球疫情擴大宅經濟逆勢爆發，遊戲產業成長後市看好。透過5G網路特性，加上台灣大過去累積豐富遊戲營運經驗，可望為Riot Games玩家帶來最極致的飆網快感與遊戲體驗。台灣大獨家代理Riot Games的第一支《符文大地傳說》卡牌遊戲已在封測階段，預計4月底正式開放下載。很高興和Riot Games建立長期且緊密的合作關係，共同提供玩家同步全球的服務品質與遊戲體驗。

Riot Games東南亞、香港與台灣區總經理Justin Hulog表示，手遊產業發展潛力無窮，這次與台灣電信業領先品牌合作，令人興奮。Riot Games花費許多心力，評估有能力提供玩家優質服務的合作夥伴。台灣大不僅承諾將提供玩家最佳遊戲體驗，同時更擁有綿密周延的網路服務、市場洞察與新創服務能量。Riot Games非常期待與台灣大合作，提供台、港、澳地區的玩家絕無僅有的遊戲新感受。

Riot Games成立於2006年，2009年發行享負盛名的《英雄聯盟》風靡全球，創下全球每月活躍玩家超過1億5千萬名、高峰時段超過750萬人同時在線的驚人紀錄，也開啟了全球電競賽事運動化、職業電競戰隊成立的風潮。即使《英雄聯盟》發行迄今已逾10年，仍為全球電競玩家最愛的遊戲之一。

(時報資訊)