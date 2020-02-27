據市場調查資料顯示，真無線藍牙耳機的全球銷售表現持續看好，預估自2019至2023五年間，銷售額可由130億美元成長至272億美元。台灣三星電子看準市場需求，今日宣布Galaxy Buds+真無線藍牙耳機正式在台上市，Galaxy Buds+擁有AKG調校雙動態揚聲器、智慧降噪三麥克風、22小時續航力，將以全新進化的音質標準，滿足消費者聽說自如及身歷其境的音訊體驗。

Galaxy Buds+搭載AKG專業調校音效及雙動態揚聲器，強化高音與低音表現，相較上一代Galaxy Buds驅動單體加大38%，帶來聲音豐富飽滿，更清晰的的音質表現。耳機擁有85mAh電量，可連續11小時播放音樂不間斷，搭配270mAh無線充電盒使用，可有22小時的聆聽樂趣。Galaxy Buds+支援Qi無線充電，充電3分鐘即再創1小時續航力。Galaxy Buds+亦支援藍牙5.0版本，新增遊戲模式可減少聲音傳送延遲，更具臨場感。

Galaxy Buds+透過三組降噪麥克風和智能指向收音，帶來清晰的通話品質。搭載一組內置麥克風和兩組外部麥克風並可搭配Beamforming波束成形技術，聚焦於使用者的聲音，調節過濾環境噪音，並維持說話者音量，有效提升通話清晰度。Galaxy Buds+ 消費者能自由操控耳機，輕觸一下即可播放或暫停音樂、雙擊則能聆聽下一首曲目、結束或接聽電話，更可自定義觸控板功能，調節音量大小，免去取出手機啟用，聽音樂更便利。此外，三星電子也與串流音樂服務商Spotify合作，Spotify用戶們僅需觸碰長按即可快速啟用(只能搭配Android 智慧型手機)。另亦相容於iOS作業平台(iPhone 7或更新機型、iOS 10或以上版本)。

Galaxy Buds+將推出「琺瑯黑」、「月光白」以及「水玉藍」三色，建議售價NT$5,490，將於3月上旬起於全台三星體驗館、三星智慧館、三星商城及三大電信、網路平台通路陸續上市(到貨時間、販售顏色以及資費方案，依各通路公告為準)。

(中時電子報)