富邦金控十度蟬聯畢業生心目中最嚮往的企業首選！現代保險教育基金會（27）日公佈2020年保險龍鳳獎「全國財金保險系所畢業生就業意願大調查」結果，富邦金控十度蟬聯全國財金保險系所應屆畢業生「最嚮往的金控公司」，並榮獲金控公司特優，旗下子公司富邦產險、富邦人壽也再度蟬聯產險公司組、壽險公司外勤組與內勤組「最嚮往的產、壽險公司」，共同連續十度囊括「四冠王」大獎，顯示富邦金控積極培育優秀金融人才的努力深獲年輕菁英肯定。

富邦金控董事長蔡明興表示，很高興富邦金控十度蟬聯「畢業生最嚮往的金控公司第一名」，富邦金控致力運用內外部資源，推動完整的人才發展計劃，對外與大專院校開展產學合作計畫，提供職場實習機會，幫助學生儲備就業競爭力，並利用多元管道與年輕人才互動，清楚傳遞富邦金控品牌核心價值，以獲得年輕學子的認同；對內秉持相互尊重、多元包容的友善企業文化，設計具競爭力的薪酬制度、持續優化各項員工照護措施，從員工需求的角度出發，提供同仁更完整的福利、更多樣的健康促進活動，讓每位同仁將幸福延續到家庭、社會，讓富邦金控成為社會正向的力量！ 富邦金控深信，優秀人才是企業成就高峰的關鍵因素，展望未來，持續拓展金控版圖，今年富邦金控暨旗下各子公司也積極招募優秀人才，共同打造兼具國際視野、金融專業及創新思維的堅強團隊，合計招募需求逾6,800人；為因應數位轉型趨勢，年度儲備幹部（MA）計畫更擴大招募金融科技、數據分析、數位行銷組別，整體MA招募組別共計有18組創歷年新高。

富邦人壽總經理陳俊伴表示，「人才」是壽險發展的基石，也是企業成長的核心。富邦人壽除持續鼓勵年輕人及有志於壽險事業者加入，亦積極運用金控全方位資源及公司完整的教育培訓系統，協助新鮮人了解保險產業、開創個人事業。

透過校園人才培育，讓在校學子以實習身分早一步接觸職場，了解企業文化規劃自我職涯，打造學子就業即戰力；亦運用各式培訓計畫與數位系統，建構社會新鮮人的自信魅力與專業能力，提升在職競爭力。2020年預計增員6,000名業務員。 富邦產險簽單保費連續38年穩居市場龍頭，2019年市佔率23.8％，同時連續19年獲千大企業票選為最推崇的產險公司，今年再度蟬聯應屆畢業生最嚮往的產險公司，並獲產險公司特優，具體印證富邦產險的卓越表現極受企業主及新鮮人認可。

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