基隆一名20歲男子不滿乾妹妹被欺騙還發生性關係，今(27日)凌晨1點多烙人，約對方前往十八羅漢洞談判，但一到場後，卻發現對方聚集20多持長刀、球棒，一路飛車追砍，甚至開槍，最後驚恐駕車自撞山壁後，被拉下車戴上頭套押至山區痛毆後丟包，差點喪命，警方目前正陸續尋找滋事份子當中。

今天一早有晨跑民眾一輛綠色轎車停在壽山路四面佛一處山崖邊，擋風玻璃碎裂、車窗全破，後方保險桿疑似被追撞爛成一團，引擎蓋還有4處疑似彈孔痕跡，民眾都議論紛紛，有路人驚呼，「擎蓋上兩個彈孔，擋風玻璃上也有！是有多想讓他死啊！」

據被追砍男子稱，不滿16歲的乾妹妹遭一名台北男子欺騙感情，對方卻撇情投意合，氣得提告性侵，雙方相約27日凌晨在十八羅漢洞談判，他騎車並找來乾弟弟駕車載著5人助陣，沒想到三台黑色馬自達一下車，二話不說，就拿斧頭猛砍，眾人立即鳥獸散。

對方展開飛車追逐，乾弟撞壞柵欄往山上逃，最後逃到山崖邊被拉下車，頭上戴上黑色頭套，塞進後車廂，然後擄到南港山區痛打並丟包，手指被砍傷送醫救治，另有一名路人無端被波及被球棒打傷手，總計有5人被受傷、1人被押走。

警方否認現場有開槍，也否認有多人受傷情事，目前只有一個路人被球棒打到輕傷，確認引擎蓋疑似彈孔為利刃尖銳端敲擊插入痕跡，基隆市警局調閱相關監視器畫面，已掌握多名20多歲男子，正循線追查中，將依意圖聚眾鬥毆罪移送究辦。

(中時電子報)