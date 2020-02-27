持續的疫情使得大陸住宿餐飲、文化體育旅遊等行業成為受傷最重的領域，而這些服務領域吸納就業能力卻最強。為此大陸正大力幫助這些行業加快復工，並推出一系列政策幫助其渡過難關。

週二召開的大陸國務院聯防聯控機制就加大力度幫扶住宿餐飲、文體旅遊等受疫情影響嚴重行業工作情況發佈會上，來自商務部、文旅部及國家體育總局的官員分別介紹了對相關領域的幫扶舉措，並預計疫情不會改變住宿餐飲等生活服務業快速發展、持續升級的趨勢，疫情結束後預計住宿餐飲會迅速恢復。

「商務部還在會同相關部門進一步研究出台更有針對性的政策措施以支持企業度過難關。同時我們還在研究疫情結束後振興餐飲業的舉措，促進餐飲業綠色、節約、生態發展。」商務部服貿司司長冼國義稱。

據其介紹，住宿餐飲是大行業，2019年住宿餐飲業營業收入超過5萬億元人民幣，吸納就業人員超過2,600萬人，是穩增長、促就業、惠民生的重要領域。疫情發生以後，住宿餐飲企業營業收入大幅下降，企業經營壓力很大。

為此國家推出了一系列幫扶舉措，包括對疫情防控期間住宿餐飲企業等生活服務收入免徵增值稅；對湖北以外的中小企業免征2-4月養老、失業、工傷保險費，緩交住房公積金；2-6月電價降低5%；對受疫情影響較大的住宿餐飲等行業，金融機構不得盲目抽貸、斷貸、壓貸。以及剛剛出台的下調支小再貸款利率0.25個百分點至2.5%等等；很多地方也出台了支持措施，有的對住宿餐飲企業給予房租減免的支持，有的給予失業保險、穩崗返還補貼等。

他表示，目前餐飲住宿業都在逐步的復工，企業收入也有所回升。重點聯繫的20家大型連鎖餐飲企業復工率已經達到57%；住宿業的復工率也已經達到50%以上。

據統計，全國有3.9萬家旅行社，截至2月25日提出暫退質保金的共35,200家，占旅行社總數的90%。應退保證金總額達到80億人民幣，現在已經退還了34.62億元。從反應的情況看，暫退保證金的政策有效地舒緩了企業現金流的壓力。

(中時電子報)