民間團體要求政府儘速制定租金補貼的「可負擔計算基準」，內政部營建署今天表示，現行租金補貼、社會住宅、包租代管均有納入分級補貼精神，也認同應逐步採取更精確的計算方式，讓不同所得家庭都更能合理負擔。

營建署表示，現行的居住協助措施，均有考量家庭社經情況及地區租金水準，採取分級租金折扣或補貼，每年並都依據實務執行情形檢討精進。例如，2019年的租金補貼已將所得標準從「家庭總收入」改為「平均每人所得」，將家戶人數納入考量，避免少數單人家戶月收入7萬元也能申請補貼的情形，更符合公平。

營建署指出，租金分級補貼的實施程度，牽涉到政府對家戶所得的查核掌握，例如，有些人帳面收入雖為0，但實際上卻家境優渥或有非正式收入，現行技術很難將這些情形剔除。若貿然實施依據名目收入的分級補貼，反而有造成另類不公之虞。

對於各項居住協助措施的分級補貼，營建署認同應逐步採取更精確的計算方式，後續可再依各方建議，將研議可行的部分逐步納入，也會諮詢更多專業者及民間的意見。

(中時 )