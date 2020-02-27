紓解228連假人潮 高鐵今晚南下加開1班列車 14:382020/02/27 中時 潘千詩 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台灣高鐵。（本報資料照片） Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 明天就是二二八和平紀念日連假，台灣高鐵公司考量今日下班後，南下自由座旅客乘車需求較高，為疏解人潮，決定加開一班晚間9時15分自南港站發車，南下各站停靠的全車自由座列車。 高鐵公司表示，旅客若欲搭乘各加開全車自由座班次的商務車廂，均可持自由座車票，經列車長依照座位利用狀況，補足差價後安排入座。 (中時 ) #自由 #高鐵 #旅客 #公司 #人潮 也許您會感興趣 推薦閱讀 新冠肺炎增2確診 郵輪旅客全陰性 15:142020/02/23 生活 《產業》2020台灣燈會閉幕，明年新竹市接棒 08:012020/02/24 財經 伊拉克現武漢肺炎首例 對7國旅客祭入境禁令 17:212020/02/25 國際 提升高鐵防疫 林佳龍：加速採購紅外線體溫儀 18:032020/02/25 生活 從日韓入境山東威海旅客將強制集中隔離14天 18:472020/02/25 兩岸 明晚起南韓大邱和清道郡旅客不得入境新加坡 19:062020/02/25 國際 韓國疫情升至最高警告！上百名旅客緊急提早返台 22:212020/02/25 生活 觀念平台－善用獨立董事專業 精進公司治理 04:102020/02/26 產業特刊 因應228連假人潮 台東縣消防局辦理防疫演練 12:142020/02/26 生活 嚴防破口 陸對日韓旅客加強檢疫 04:102020/02/27 全球財經 生活熱門新聞 從沒特價過！好市多廚房神器被秒殺 網：趕到現場都沒了 - 生活 住院醫師揭2真相：台防疫爛到不可思議 - 生活 劉真恐考慮拔管？醫：代表有好轉 - 生活 直播》義大利旅遊升至第三級警告 台人入境需居家檢疫14天 - 生活 SARS倖存者撿回一命 飽受「後遺症」之苦生不如死 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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