明天就是二二八和平紀念日連假，台灣高鐵公司考量今日下班後，南下自由座旅客乘車需求較高，為疏解人潮，決定加開一班晚間9時15分自南港站發車，南下各站停靠的全車自由座列車。

高鐵公司表示，旅客若欲搭乘各加開全車自由座班次的商務車廂，均可持自由座車票，經列車長依照座位利用狀況，補足差價後安排入座。

(中時 )