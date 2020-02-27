防疫再給力！台灣防疫口罩嚴重不足，隨著民間廠商自動加入口罩生產國家隊行列，國家投資的原訂60條生產線預計3月9日全面投入生產，日產能可達1000萬片，經濟部將再增30條生產線，日產能可再多增200萬到300萬片，未來台灣將可日產1千300萬片口罩。

中央社報導，行院發言人Kolas Yotaka上午在行政院院會後記者會中轉述，行政院長蘇貞昌在院會中表示，經濟部召集相關廠商，徵用廠商生產口罩，經濟部自行購置的60條生產線也積極生產，產能陸續增加，日前另再核定9000萬元增購30條生產線，希望多生產口罩，以防不時之需。

與會的經濟部中小企業處長何晉滄指出，目前口罩日產能是620萬片，新增60條生產線，預計在3月9日可以全面投入生產，口罩日產能預估可以達到1000萬片，經濟部奉指示將再增購30條生產線，日產能估計可再增加200萬、300萬片左右。

(中時電子報)