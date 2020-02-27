台中市1家商旅凃姓經理因住房業績壓力，與應召集團成員林姓女子合作， 提供房間給20名應召女子做「住宿房」及性交易「休息房」，每天約有20至30名「男訪客」進出商旅，遭警查獲，台中地檢署將凃男及林女依妨害風化罪起訴。

起訴書指出，43歲凃男是台中市1家商旅旅館經理，因有住房業績壓力，自2019年3月間起與「小胖」應召集團成員的52歲林女合作，林女在商旅5樓承租5間4人至6人不等套房給應召女子住宿，作為「行政套房」，3餐由櫃台幫代訂、代送便當。

應召集團則遠在大陸，透過通訊軟體LINE在群組散布買春訊息招攬男客，男客到商旅買春要自己再付費開「休息房」，住同樓層的應召女子就近從事性交易。警方在同年3月19日前往查獲。

林女供稱，由她在商旅門口負責接應召女子投宿，性交易所得由應召站與女子拆帳。凃經理辯稱，雖然看得出投宿女子是來做性交易，但只要按時繳房費，都會提供住房服務，不過問住房理由，因為並沒有影響其他房客權益，且商旅本身也有住房業績壓力。

警方追查，林女已租用 「行政套房」長達46天，投宿應召女子多達20人，一天約有20至30名「男訪客」進出。檢察官將凃男及林女視為共同正犯起訴。

(中時 )