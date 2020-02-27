為積極推動住宅政策，位於北市大直捷運站的培英社宅今(27)日開工，都發局表示，今年預計社宅開工8個案，已開工3案、近600戶，台北市長柯文哲表示，市政一棒一接一棒，市府還是會維持一萬戶開工的狀態下持續推進，未來市府仍將維持每年完工3千戶、開工3千戶動能，以期達成2萬戶目標。

台北市長柯文哲致詞時表示，現在都要求公宅蓋得很漂亮，不會蓋出來像火柴盒，除了林蔭大道，因建蔽率的關係，建築外有足夠空間，未來將是居民活動場所，整個裡面還有空中花園的設計，該工程由水利處代辦。

培英社宅設計納入智慧三表（水表、電表、瓦斯表），將取得銀級智慧建築標章、銀級綠建築標章及耐震標章，頂樓還有空中花園營造生態環境，提升社宅質感；社宅跟周邊明水公園、永安國小之間，打造雙排林蔭大道的通學廊道，串連一氣，並有一座戶外階梯廣場，提供居民舉辦社區活動。

柯文哲指出，本月開工的社宅，完工日期都在下一任市長任內，市政一棒一接一棒，市府還是會維持一萬戶開工的狀態下持續推進，未來市府仍將維持每年完工3千戶、開工3千戶動能，以期達成2萬戶目標。

都發局表示，截至目前台北市已有19件、3228戶社會住宅完工，尚在施工中社宅有、44件、8928戶，今天開工為北市中山區培英社宅，地上14層、地下3層，將再提供96戶住宅單元，工程預算為8.2億元，未來1~6樓將提供社福機構進駐，包含托嬰中心、幼兒園、區民活動中心等設施，預計2023年3月完工，同年12月入住。

(文章出自富比士地產王)

(中時電子報)