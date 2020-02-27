「她的原子筆壞了」、「電視台要開除化妝師了」，美國福斯新聞台的黃金時段女主播麥卡勒姆為了宗教因素，額頭沾黑上鏡頭，引來觀眾好奇，網路上稱讚與質疑的看法都有。

55歲女主播瑪莎?麥卡勒姆（Martha MacCallum）在福斯新聞台（Fox News）固定在週間東岸時間晚間7時主持「瑪莎?麥卡勒姆報新聞」節目，今天她在鏡頭上的異常妝容引發網友熱議。

美國總統川普、副總統彭斯（Mike Pence）與官員在白宮記者會，針對武漢肺炎的疫情發表談話，麥卡勒姆在主播台上進行連線報導，並接著訪問專家回應議題。

節目全長1小時，這個看起來像是不小心沾上的污漬，不管訪談來賓、或是進廣告回來，始終沾在麥卡勒姆的額頭上，不過來賓並未對此有任何特殊反應。

原來今天是天主教傳統的聖灰禮儀日（Ash Wednesday），教會舉行「塗灰禮」，儀式中為信徒在額頭上塗上灰燼，做為懺罪悔改、「遠離罪惡、效忠基督」的象徵。

網路上出現正反兩面的評論，有人留言感謝，佩服她勇敢做自己。

推特上的貼文說，「謝謝你在全國電視頻道上以自己的信仰為榮」、「很高興可以在這麼棒的人身上看到天主教的傳統」、「我看到的時候覺得很怪，但我很佩服她對信仰的忠誠，勝過討好輿論風向」。

也有人因為看到這一幕才瞭解原來天主教有這個儀式「現在我知道怎麼回事了，謝謝，我原本以為電視台可能要開除化妝師了」。

但是也有反對言論，認為這個作法讓新聞失焦。網友留言說，「你們是新聞記者，不是藝人」、「在額頭上塗灰不會讓你看起來有靈性，只會讓你看起來像笨蛋」、「為什麼她可以這樣把自己的信仰強加在別人身上？」

(中央社)