明道的哥哥今年一月初勒斃妻兒後自縊身亡，帶給家人無限哀痛。明道除了陪伴父母走過喪子之痛，昨（26日）他的40歲生日也選在家裡與父母一起共度。一向孝順的他，每年生日願望都是獻給家人，希望爸媽平安、身體健康。今年生日願望除了再度祝福爸媽，也希望新冠肺炎病毒趕快遠離、疫情遠離，讓大家生活儘速回到正常的生活軌道上。

出道多年的明道一直熱衷公益，明道工作室曾透露，明道從有能力開始，每年都會捐出不少善款，累積至今已經幫助超過千位小朋友，像是每年贊助百位學生愛心早餐、贊助台東體操隊訓練經費，每次只要看到偏鄉孩童缺餐費贊助，他就會請公司同事代為聯繫。低調不張揚的他，認為自己做這些事沒什麼了不起，總跟公司同事說：「覺得自己能力很有限，希望有更多人，更多的企業來關懷需要的人。」

明道說，每次收到小朋友們寄來的謝卡跟學校寄來的感謝狀，真的很感動，很希望大家可以在適當的時候用適當的方式，去幫助到需要幫助的人。很多時候可能大家太關注慈善這件事，而去忽略了他們最需要的幫助，以及我們每個人適合給出的力量與幫助都不一樣。」明道也希望透過自己，帶動更多人願意奉獻、讓更多需要幫助的人都能得到幸福！

明道表示：「今年收到最大的驚喜就是收到花蓮原住民少年兒童之家、台東賓茂國中體操隊、關西國中棒球隊傳來的祝福影片，很謝謝他們，也希望他們可以平安健康順利長大，做自己想做的事。也很謝謝邀請，也許有天他就會帶爸媽一起去看看他們。」

也因為明道一直在公益的路上耕耘，連帶影響到粉絲，明道的粉絲決定把每年明道的生日2月，定為明道吧公益月，在這個月份裡大家盡自己的綿薄之力做公益，力挺明道的公益路。

(中時 )