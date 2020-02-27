國巨(2327)公布2019年財報，每股盈餘為16.35元，國巨因大陸地區招工不易，整體稼動率僅35%到38%，致使晶片電阻及MLCC庫存低於30天，創下10年最低，B/B值亦超過2，國巨董事長陳泰銘表示將適時反應成本調漲價格，不過部分外資認為國巨漲價題材難以延續，亞系外資給予國巨「劣於大盤表現」評等，美系外資亦重申「減碼」評等，目標價下看355元，致使國巨股價連兩天重挫。

國巨今年初即因缺工及終端庫存水位低，調漲晶片電阻價格，大陸新冠肺炎疫情大爆發，導致大陸地區延後復工，且員工返工緩慢，國巨目前整體稼動率僅35%到38%，致使國巨晶片電阻及MLCC庫存均已低於30天，因供給減少，目前公司B/B值超過2，為反應成本，國巨積極準備向客戶調漲價格，漲價題材帶動國巨近期股價連番大漲，不過，相較於國巨，被動元件其他廠商擔心疫情將導致全球終端市場需求減緩，尤其是大中華區需求疲弱，認為供給雖然減少，但需求亦不佳，產業未見供不應求情況，因而未跟進漲價，讓部分外資對國巨看法轉為保守。

國巨2019年第4季合併營收為100.16億元，較上一季減少2.9%，較去年同期減少38.2%，單季合併毛利率為33.5%，較上季增加 2.5個百分點，較去年同期減少25.6個百分點，營業利益為16.86億元，營業利益率為16.8%，較上季增加0.6個百分點，但較去年同期減少11.3個百分點，非營業項目淨支出為6.79億元，其中一次性的M&A併購相關費用為3.3億元及已實現及未實現外幣兌換損失9.2億元，歸屬於公司業主稅後盈餘為8.93億元，單季每股盈餘為2.1元；累計2019年合併營收413.07億元，較2018年減少46.5%，合併毛利率為35.8%，較2018年減少27.5個百分點，營業利益為80.31億元，營業利益率為19.4%，較2018年減少28.4個百分點，稅後盈餘為69.45億元，每股盈餘為16.35元。

亞系外資最新報告指出，儘管國巨積極調漲MLCC及晶片電阻(R-Chip)價格，但國巨主要競爭對手卻未漲價，隨著大陸各地陸續復工，供應商產能利用率回升速度正加快，國巨恐難進一步漲價，決定國巨評等由「買進」調降至「劣於大盤表現」，目標價由500元下修到475元；美系外資報告則表示，國巨主要競爭對手華新科目前在台灣和馬來西亞產能滿載，中國產能已恢復50%至60%，進展優於國巨，由於新冠肺炎疫情影響智慧型手機需求，且同業競爭加劇，國巨漲價的題材恐不易延續，重申「減碼」評等，目標價下看355元。

(時報資訊)