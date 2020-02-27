儘管不少房地產業者認為，新冠肺炎疫情並未衝擊到房市，但根據房地產市調機構統計，2020年北台灣329檔期推案預估量，竟不到2000億，年縮近3成，更創下近8年同期新低量，專家認為，雖然旺季檔期案量減少，但籌備中的推案量能並不會消失，只會延後，估計520之後的檔期推案動能，依舊很可觀。

根據住展雜誌統計，2020年北台灣房市329檔新成屋、預售屋推案預估量約為1,606.35億元，較去年同期減少6百多億元，年減幅約27.6％，更創下2012年以來的同期新低量。

住展雜誌研發長何世昌表示，在新冠肺炎疫情未發生之前，北市329檔原估計會超過千億元，業者對後市看法一片樂觀，突然間疫情爆發，硬生生地掉逾半案量。今年房市329檔案量萎縮，因建案看屋來客與成交量表現受到拖累，業者立馬從積極推案轉為觀望，延後推出的建案變得更多，以致於推案量欲大不易。

北台灣各縣市中，仍以新北市推案量最多，估計可達約6百億元。新北推案主要來自新興重劃區，如板橋江翠北側、新店央北、中和華中橋西側、三重二重疏洪道、頭前等重劃區，第二大為台北市，估計有接近5百億元推案；桃園329檔推案量估約3百億元。

大台北今年329檔推案的主流產品，依然以中、小坪數為主流，就連品牌建商也強攻這塊市場。不僅如此，華中橋西側重劃區水岸第一排「遠雄百富」，也是規劃中、小坪數，完全巔覆過去水岸第一排必作大坪數的規律。這也顯示，業者多預期相對低總價市場買氣較佳，高總價市場因此遭受冷落。

桃園主要案源來自A7重劃區，區內建案「鴻築捷市達」有近百億元案量。新竹地區案量接近163億元，推案焦點則在東區，尤以新竹東區介壽段開發案最受矚目，該開發案共有五塊基地，先由「寶睿博苑」、「寶睿第苑」兩大指標案打頭陣。

何世昌認為，今年329檔推案呈現量縮，且因疫情的干擾，導致量能的可預測性偏低。假如疫情能獲得控制，那麼量縮的幅度可能會收斂一些。雖然旺季檔期案量減少，但籌備中的推案量能並不會消失，只會延後而已，後續的推案動能依舊很可觀。

北台灣近年房市329檔推案量統計。(圖/業者提供)

(文章出自富比士地產王)

(中時電子報)