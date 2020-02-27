中風患者高達5成受「中風後肩部疼痛」困擾！亞洲大學附屬醫院復健部主治醫師吳書毅表示，中風患者因後肩部肌群無力，而無法支撐患肢重量，長期肩部刺激導致肌腱發炎，嚴重者有關節半脫位情形，透過「星狀神經節阻斷術」及「脈衝式高頻熱凝療法」等治療，會大幅改善。

83歲阿嬤因中風導致失語症多年，她卻總愁容滿面，經家人關心到醫院檢查發現，阿嬤肩膀及手掌疼痛卻無法表達，根本就是「肩」苦說不出，經透過「星狀神經節阻斷術」治療後，減少疼痛才恢復笑容；54歲陳先生在半年前中風，但左側肩膀及手掌嚴重疼痛，導致無法繼續復健。

醫師吳書毅表示，這2名患者先透過藥物、物理及職能治療等保守治療皆不見成效，為解決疼痛及爭取中風黃金復健期，評估後分別以「星狀神經節阻斷術」和「脈衝式高頻熱凝療法」治療。

吳書毅指出，中風患者約有一半病人受「中風後肩部疼痛」困擾，隨著藥物控制、復健等治療，疼痛會大幅改善，但仍有將近一成多的病人，會出現嚴重肩膀疼痛，並伴隨交感神經交互作用產生「複雜性疼痛症候群」，不但肩膀疼痛、腫脹，連手部也會有類此症狀。

吳書毅指出，除保守治療外，「交感神經阻斷術」及「高頻熱凝療法」都是常見治療方式，能有效緩解肩膀或手部的疼痛，建議民眾治療前與醫師討論，制定個人化的復健方案。

(中時 )