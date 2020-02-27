因新冠肺炎疫情，台灣出現零星社區感染，行政院長蘇貞昌宣布，今天起中央疫情指揮中心提升至一級開設。新冠肺炎確診病例不斷增加，根據中央流行疫情指揮中心統計數據，國內確診案例，若以肺炎症狀區分，無症狀確診個案竟超過一半，比例高達6成5。胸腔重症醫師蘇一峰表示，這證明他十天前所發表的推估完全正確！
根據中央流行疫情指揮中心統計，除了尚待臨床診斷的個案，目前確診病例中，有輕度或重度肺炎症狀的患者約占34.61%，顯示沒有肺炎症狀的確診病例高達6成5。
依據WHO的分類建議，疾管署將新冠肺炎感染者，依嚴重程度分為：無併發症之輕症、輕度肺炎、嚴重肺炎、急性呼吸窘迫症候群、敗血症和敗血性休克，共6類。中央流行疫情指揮中心監測應變官莊人祥接受媒體採訪時指出，若以症狀的輕、重程度區分，無症狀輕症加上輕度肺炎約占近9成。
蘇一峰今天在臉書發文表示，他十天前就已發表「新型冠狀病毒感染全貌推估」，對照中央流行疫情指揮中心最新資料，證明他提出的比率推斷十分正確。
(中時電子報)
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