受到新冠肺炎病毒（COVID-19）疫情影響，全球筆電供應鏈面臨復工延遲、生產線運作缺工、缺料，加上物流運輸受限等諸多問題，市場研究機構TrendForce二度下修今年第一季之全球筆電出貨量預估數，從最初的3,500萬台下調至3,070萬台後，再下修至僅剩2,750萬台，年減跌幅進一步擴大至26％，甚至不排除持續下修。

TrendForce指出，雖筆電代工廠已多於2月10日及17日部分復工，但因疫情尚未獲得有效控制，復工率並不高；至於復工較順利的廠商，因缺料與物流問題導致稼動率也不高，預期筆電代工廠整體生產力要完全恢復正常，至少需要一個月以上的時間，也就是最快要到4、5月稼動率才能漸漸提升。

TrendForce因此下修今年2月之全球筆電出貨量預估數，由原1,080萬台減至570萬台，較去年同期衰退47.6％。

由於2月對第一季筆電出貨的影響度最大，TrendForce認為，儘管在疫情能有效控制的前提下，3月份的生產量可望能陸續恢復，但出貨總量仍無法彌補2月份的缺口，因此TrendForce擴大下修第一季筆電出貨量至2,750萬台，季減近35％、年減約26％，後續若疫情持續衝擊在中國之供應鏈、製造業，則首季出貨量還有下修的可能。

(工商 )