台籍旅客從韓國搭機抵達桃園機場，在入境前排隊填寫居家檢疫通知書。（范揚光攝）

由於韓國旅遊疫情提升，中央流行疫情指揮中心24日宣布，27日起自韓返台的台籍旅客，須居家檢疫14日，今日從桃園機場回國的旅客表示，會配合防疫政策，還有韓籍旅客盛讚台灣防疫工作「完勝韓國」。

前往韓國實習的劉同學今日搭機從釜山回台，她受訪時說，自己已經在韓國待了7個多月，但是隨著疫情席捲全韓，於是校方與韓國公司協調，讓實習的學生提前返台；雖然買完機票才知道回台後要居家檢疫14日，不過總比萬一疫情失控而回不了家好得多。

搭乘同班機、嫁作台灣媳婦的韓籍張小姐說，自從疫情爆發後，很多航班紛紛停飛，她原本打算3月初才回來，不過航空公司通知班機已經取消，於是提前返台。對於韓國國內的疫情，張小姐感慨地說，韓國民眾的心情都很緊張，她認為韓國總統的決策有誤，疫情才會一發不可收拾。張小姐也說，台灣的防疫措施做得比韓國還好，回台讓她感到安全許多。

中央流行疫情指揮中心表示，韓國近來來確診病例大幅增加，主要是教會及醫院出現大型群聚感染，已進入社區傳播階段，因此將韓國旅遊疫情建議至第3級，並呼籲從該國返台的旅客，務必確實居家檢疫，千萬不要任意外出。

(中時 )