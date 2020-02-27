因應新冠肺炎疫情嚴峻，不少大型宗教活動均延期或停辦，東港朝隆宮會議決定原訂舉辦「蝦米媽」遶境及健走等活動，均延期再辦；東港東隆宮決定在3月10日至12日舉辦法會，以求和瘟禳災、瘟疫不侵，為眾生消災解厄、祈祥賜福。

東港東隆宮以3年1科的「東港迎王平安祭典」聞名全台，燒王船更是祭典的高潮。有感於新冠肺炎疫情肆虐，董事長伍水源及總幹事吳瑞麟向溫王爺請示允爻後，將於10日至12日舉辦「三朝禳災掃除瘟疫護國佑民大法會」。

活動將於廟前廣場舉行，由董事長帶領全體董監事分早、午、晚朝，在道長引領下起壇誦經、奏表參拜，祈求溫府千歲體恤蒼生疾苦，掃除瘟疫，護國佑民，歡迎信眾前來參拜，廟方也會準備平安水、平安符，供民眾取用保平安。

東隆宮表示，法會並非民眾群聚大型宗教活動，就如同民眾平日到廟中參拜。

東隆朝隆宮也針對新冠肺炎防疫召開臨時董監事會，決定將原本於3月7日舉辦的巡安護境健走活動，及4月10到12日舉辦的媽祖巡安護境文化祭活動，延後擇期再辦。

東隆朝隆宮的信徒對媽祖有「蝦米媽」之稱，耆老相傳，朝隆宮建廟後某次要辦遶境「迓媽祖」，但欠缺經費向媽祖娘娘擲筊祈求，結果東港外海漁民捕獲大量蝦米，信徒也有錢舉辦遶境了，因此有了「蝦米媽」的暱稱。

(中時 )