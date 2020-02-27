中央流行疫情指揮中心日前宣布全國醫護人員禁止出國引發喧然大波，今天台北市醫師職業工會、台大醫院企業工會、台灣基層護理產業工會、台北市醫師職業工會到疾管署前抗議，要求政府要限制醫療人員人身自由時，應提出適當法源，要求衛福部不要再硬凹法令。

衛福部醫事司司長石崇良日前表示，根據醫療法、醫師法可在國內發生重大疫情時限制醫事人員，並配合指揮調度，但台北市醫師職業工會醫師陳秉暉表示，事實上醫療法的管理範圍僅限醫院，醫師法的範圍僅限醫師，政府避談法規爭議，還擴增適用對象，呼籲醫事司不要再硬凹。

台灣基層護理產業工會批評，政府雖然不斷打包票指出，紓困條例會針對所有人員的出國損失做補償，但細翻紓困條例後，卻看不到相關的求償依據，台北市醫師職業工會提出疑慮，害怕醫院會依據這次的禁令，在往後對醫事人員有更多的限制。台大醫院企業工會更指出，紓困條例中無相關條文，害怕疫情相關的補償措施淪為空頭支票。

陳秉暉說，醫護人員出國須報准才能去，等同授權讓醫院管制長期過勞的醫護休假，如果醫院不准，那護理人員好不容易累積的價與損失都要自行吸收，政府應衛弱勢的一方準備配套措施，而不是用丟包的方式，讓護理人員和醫院自行角力。

吳嘉玲護理師也表示，出國是假議題，因為現在連生病請假都很難，真正的議題是要反應平常狀況下醫護都處在過勞且人力不足的情況下，吳護理師也表示人力不足是醫護的最大問題，因此必須要落實給予醫護合理補償。

(中時 )