（15:28更新，補充賽後說法）108學年UBA大專籃球聯賽公開男一級衛冕軍健行科技大學，只要今天擊敗政治大學就能率先收下4強門票，不過政大不願輕易投降，在先發五虎得分都在雙位數及全隊砍進＊記三分球表現下，多數時候都處於領先優勢，健行在下半場奮力追擊，最後1分鐘內簡廷兆連得4分助隊追平比數，經過延長賽，健行105比101保住本季20連勝不敗金身，也在8強複賽提前以5戰全勝收下4強門票。

今天對上政大之前，健行在預賽15連勝、8強複賽前4戰也帶走勝利，不過今天第1節舊面臨落後，全場曾落後達雙位數，但健行在第3節後段靠著一波7比0攻勢將差距縮小到個位數，第4節也曾數度追到只剩4分落後，並於倒數46秒內簡廷兆連得4分讓雙方95比95平手，政大最後一波進攻未能得分，雙分加班5分鐘，健行才收下勝利。

賽後健行教頭劉孟竹指出，這場比賽看到政大展現出強烈求勝慾望，自己球隊上半場籃板保護又沒做好，讓政大很二波得分，後面也針對政大禁區防守在球員切入後有出手空擋，後面提醒球員多切入過人，得分成功率高了才追回分數。

劉孟竹並提到，很感謝學校全力支持，「校方給球隊很多資源，例如8強賽前讓我們去菲律賓移地訓練，還安排我們住在台北體育館附近的王朝飯店，就算只是練習賽也有遊覽車載大家移動，剩下的2場8強複賽跟兩場決賽，仍是每場做好細節，相信時間到了就會有好結果。」

(中時 )