侯友宜27日參加行政院會，和衛福部長陳時中坐在一起聊天，媒體詢問聊天內容，侯友宜回應，私底下都會和陳時中打電話了解狀況，他只是在反應基層診所現面臨困境，告知防疫除急救責任醫院以外，也不要忘了第一線的基層診所醫生。

侯友宜表示，另特別跟陳時中提醒，要再做一次社區感染演練，讓很多感染專家知道怎麼樣來配合執行，內容主要是跟陳時中部長做意見交換。

(中時 )