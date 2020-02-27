台南左鎮區光和段產業道路旁山坡地遭非法傾倒裝潢廢棄物，環保局埋伏逮人。（南市環保局提供／劉秀芬台南傳真）

台南左鎮區光和段產業道路旁山坡地遭非法傾倒裝潢廢棄物，台南市環保局與警方調閱監視器推判犯嫌出沒時間，與相關單位到場埋伏，果然於26日抓到黃姓嫌犯載廢棄物來傾倒，當場製作筆錄，並移送台南地檢署偵辦。

環保局表示，該路段地點鄰近熱門觀光景點台南左鎮化石園區不遠，因人口稀少且產業道路位屬偏僻，易遭不肖份子傾倒廢土或棄置廢棄物，為防止該不法情事，已將該區列為重點巡查區域。

日前環保局人員稽查時發現產業道路邊坡遭非法棄置大量廢木、門板、木條等裝潢廢棄物及參雜一般民生垃圾，經向警方調閱監視器查出為黃姓嫌犯所為，環保局會同保七總隊第七大隊嘉義分隊、林務局嘉義林區管理處前往埋伏，當場逮到再度前來的黃嫌。

黃嫌供稱，平常以1車500至1200元不等價格收受裝潢廢棄物，再載運至該址山坡地棄置，如今被逮面臨刑責，後悔莫及。

環保局表示，本案黃嫌因未領有公民營廢棄物清除許可證，違反廢棄物清理法，將面臨最重5年刑責，並得併科1500萬元以下罰金，呼籲非法犯罪集團勿心存僥倖，遭查獲除重罰外並同時追償不法利得。

環保局長謝世傑表示，為有效打擊不肖業者任意棄置廢棄物的惡行，台南市跨局處合作，運用科技辦案手段如路口監視器、衛星影像、無人飛行載及GIS等科技工具輔助蒐證、採樣及調查，遏阻環保犯罪行為，盼民眾及業者勿以身試法。

(中時 )