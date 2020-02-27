新冠肺炎疫情持續升溫，雙北市決定延後畢業典禮、暫緩畢旅活動，基隆市市長林右昌指出，基隆疫情穩定，迄今仍保持0確診，且連續7天無新增疑似案例，目前不強制上補習班戴口罩，但防疫不能鬆懈，6月時將視疫情，再來檢討畢典是否有取消必要。

林右昌27日上午視察六堵工東街道路拓寬，對於畢業典禮是否延後或取消，林受訪指出，基隆新冠肺炎通報個案迄今累計共33例皆已排除，另社區監測通報採檢人數64人，其中58人採檢陰性排除感染，並且已連續7天無疑似通報案例。

針對新北市要求補習班所有師生一律戴上口罩，基隆是否要跟進，林右昌說，慶幸基隆到目前為止還是保持零確診，各校每天早上都會進行發燒篩檢，也會把相關的學童資料與補習班進行比對，也會提醒補習班多加注意學生身體狀況及相關防疫工作。

如果補習班希望孩童戴口罩，就要請補習班把口罩備齊，基隆市基本上不強制要求戴口罩上課，若孩童自己要戴口罩，市府也會尊重，目前市府還是依中央指示，希望生病或發燒學童能在家休養，不要到學校和補習班上課，避免造成傳染。

林右昌表示，因各級學校的開學日期都延後2周，市府原則上配合中央政策請各校將畢業典禮順延2周，畢業典禮預計將在6月中下旬舉行，屆時還是要看疫情再來決定，面對疫情威脅，也希望市民都要提高警覺，做好勤洗手與環境清潔工作。

(中時 )