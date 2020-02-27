太空人作弊的餘波尚未平息，除了球迷在場邊不斷報以噓聲之外，球場上投打較勁也令人關注，太空人與紅雀的熱身賽中，布瑞格曼(Alex Bregman)成為近5場比賽以來，第7名太空人球員遭觸身球，不過布瑞格曼並不在意，僅淡淡地說，「這是顆失投球。」

太空人球星布瑞格曼在3局上半剛敲出春訓首轟，下個打席就疑似遭到「報復」，紅雀投手桑托斯（Ramon Santos）對布瑞格曼投出觸身球，打到他的左肩胛骨，上壘後隨即退場換上代跑。

賽後布瑞格曼並沒有將此放在心上，他說，「那是一顆指叉球，不過是失投罷了。」隨後他說，「我去年大概被打中10次（實際為9次），只有1次讓我火大，不過今天這顆只是個失投球。」

布瑞格曼是近5場比賽以來，第7位挨球吻的太空人球員，除了他之外還有加爾諾（Dustin Garneau）、「阿土伯」艾爾圖維(Jose Altuve)、杜阿爾特（Osvaldo Duarte）、德·戈蒂（Alex De Goti）、A.戴耶茲(Aledmys Diaz)、邁耶斯（Jake Meyers）等人，是目前大聯盟各隊中，觸身球次數最高的，令人不禁聯想是否與報復作弊有關。

(中時 )