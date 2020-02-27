油價疲軟、新冠肺炎衝擊需求，近期AN、CPL報價連番下挫2~3％，中石化（1314）第一季營運壓力加重。為強化收益結構，中石化持續推展特用化學等利基業務，公告以4.65億元取得三晃（1721）大甲廠土地、廠房和設備，擴大拓展OPP下游布局。

中石化近年持續佈局特用化學領域，成功量產CPL衍生物鄰苯基苯酚（OPP），年產2000噸。看好5G材料可能帶起OPP（鄰苯基苯酚）需求增加，中石化決定決定擴大布局，切入下游的生產領域，而三晃深耕相關產業已久，雙方後續也將評估合作製程技術。

中石化表示，OPP可用於面板背光模組、阻燃劑、殺菌防腐劑、抗氧化劑等領域，而三晃為OPP的下游廠，特用化學營收佔比超過6成，和公司在先前就已談過合作。這次擴大OPP產品線布局，鎖定生產無鹵阻燃劑製造，後續擬與三晃洽談後續製程技術合作。

中石化CPL年產40萬噸營收，營收占比6成；大社廠AN年產22.4萬噸，占營收比重約3成；尼龍粒年產3.6萬噸。

農曆年後中國市場需求欠佳，全球ABS最大供應奇美實傳出產能有降載規劃，AN報價疲軟受阻，山東科魯爾化學準備年產能13萬噸AN產能因此降至90％；CPL也因中國需求面不確定升高，現貨報價跌跌不休，中石化的CPL產品已處負利差狀況。

(工商 )