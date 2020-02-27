受到新冠肺炎疫情在中國境外迅速蔓延，加上美國服務業採購經理人指數跌破榮枯分水嶺的影響，美股連兩日重挫超過1,900點，不僅造成投資人的恐慌，也引發市場對美國聯準會降息的預期。

「鉅亨買基金」認為，就目前所公布的經濟數據來看，美國經濟表現仍偏樂觀，預期聯準會不會採取恐慌性措施或降息，近期的下跌反而是進場佈局的好時機，建議投資人可採定期定額方式投資，但不建議進場搶短。看好美股基金及全球股票型基金，並搭配投等債及新興市場債券基金，建置收益與風險兼備的投資組合。

上週五公布的美國服務業採購經理人指數下滑至49.6，為2013年以來首次跌破榮枯分水嶺，使投資人開始擔心扮演美國就業重要支撐的服務業，將開始大規模裁員，導致美國經濟陷入衰退。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，服務業採購經理人指數雖有其參考性，但並非絕對。除了此指數外，近期聯準會費城分行與達拉斯分行，以及彭博資訊分別發布關於美國景氣或製造業的指標，皆優於前月數字，顯示美國經濟仍然很健康，聯準會沒有理由在此時進行降息動作，建議投資人不要只憑單一數據一個月的變化，便過度擔心而大幅下調美股基金的投資部位，反而可趁下跌時，用定期定額方式提高美股基金的投資部位。

另外，張榮仁進一步指出，統計2月21日至25日三個交易日全球主要資產的表現，美國股市下跌超過7%，全球大型股及新興市場股票跌幅分別超過6%及3%；相較於股市，全球高收益債僅下跌0.73％，新興市場主權債及全球投等債更分別逆勢上漲0.01%及0.63%，此也凸顯資產分散配置的重要性，建議投資人在投資美股基金或全球股票型基金之時，同時搭配投等債及新興市場債券基金，採股債六四比的方式進行配置。

雖然肺炎疫情感染人數持續增加，造成投資市場大幅波動，但因投資人恐懼與人接觸的情況下，卻帶動基金平台的交易量。張榮仁認為，由於疫情至今仍未獲得有效控制，加上國人對基金平台的認同度提高，將持續加速基金交易平台的使用量，因此，「鉅亨買基金」除了推出優惠方案加惠投資人外，亦持續優化平台的功能，讓投資人在「鉅亨買基金」能有省錢又省心的美好投資經驗。

(工商 )