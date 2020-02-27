市場多認為新冠肺炎疫情可能會衝房市交易，不過據四大房仲業者自結門市交易狀況，今年前二月多較去年同期成長。業者指出，剛性需求撐盤、年前底經營客戶在年後陸續成交，使疫情期間房仲交易量並未衰退。

各大房仲業者統計前二月交易量的年增率，信義房屋成長19%，永慶房產集團成長10%，台灣房屋成長7.2%，住商機構減少2.8%，即使今年前二月有大選及疫情等干擾因素，不過整體房仲業者交易量仍優於去年縣市長選後的蜜月期。若單就2月來看，今年2月房仲業者交易量普遍仍高於農曆春節的1月和去年2月。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，國內啟動疫情防治腳步快、民眾防疫意識高，目前未失控的疫情對房市衝擊有限，加上房市剛性需求穩定，各都會區7000~1000萬及1000～1500萬元的產品交易量多增加，疫情發展仍與未來幾個月的房市發展息息相關，不過自住趨勢，加上資金、利率與台商回流，中長期仍對房市發展偏向正面。

永慶房產集團業管部資深經理謝志傑表示，農曆年後民眾看屋量，與過年前甚至是去年12月相比，不相上下，顯示民眾看屋腳步未受疫情影響而放緩，反觀屋主因疫情持續擴散衝擊售屋信心，開價略為鬆動，讓價意願增加，買賣雙方價格認知差距拉近，讓2月房市交易量增。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，台北住宅密集和商業活動頻繁，加上對於捷運、鐵路通勤的依賴程度高，對防疫議題反應較明顯，桃園以南的市場受疫情影響有限，房市交易仍有明顯成長。

住商不動產企研室經理徐佳馨表示，肺炎疫情愈發嚴重，房市短期仍有不小壓力，原先各界期待房市買盤持續回溫，可能會出現遞延，不過購屋人也相對有機會買到相對便宜的價格。

(工商 )