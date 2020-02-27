新冠肺炎疫情擴散，衝擊股債匯市，利率快速下降，讓壽險公司決定3月再度調降宣告利率。據了解，2月才降利率的國泰人壽，3月新台幣利變保單宣告利率再降10個基本點（1基本點等於0.01百分比），宣告利率逼近2％，正式進入保2戰。

壽險業者原本預期今年新台幣保單宣告利率可能跌破2％，但現在沒想到上半年即出現保2壓力，若疫情持續讓利率再往下、股市也再回檔，則新台幣保單宣告利率很快就無法保2％。

三商美邦人壽亦已決定3月要調降宣告利率，新台幣利變年金降0.05個基本點，有保單可能不到2％，新台幣利變壽險則降15個基本點，主力保單大約降到2.15％左右。

新光人壽下午亦要開會決定3月宣告利率，估計調降機率極高，新台幣主力保單部分亦可能降到2.2％，中國人壽則仍在評估中，尚未回應。

前幾大壽險公司中，3月已決定暫不調整宣告利率的包括富邦人壽、南山人壽及台灣人壽。

國泰人壽2月因為要反應市場利率下降，美元及新台幣保單宣告利率各降5個基本點，新台幣保單從2.15％降到2.1％，已算是市場相對較低的宣告利率，美元保單則降到3.4~3.45％左右。

但因為新冠肺炎疫情持續擴散，資金移往債市等，造成債券市場利率急降，股市表現又不穩定，新台幣海外投資仍要較高的避險成本，因此國壽決定3月再降宣告利率。

國壽3月新台幣利變保單再降10個基本點，主力保單降到2％附近，但美元保單因沒有避險成本問題，3月暫時不調整。

(工商 )