新型冠狀病毒衝擊全球產業，終端消費型電子大宗智慧型手機更是首當其衝，由於目前疫情尚未明顯看到疫情舒緩的跡象，儘管自2月中旬以來產能利用率逐漸攀升，部分供應鏈公司預計3月將超過90%，但不能排除工人復工反造成疫情大規模爆發的可能性，任何一條零組件生產線的關閉，都會導致供應鏈中斷，故法人預估，今年大陸智慧手機出貨量將呈現低雙位數衰退。

新型冠狀病毒導致大陸手機供應鏈今年在春節後延後開工，據悉，目前位於昆山、寧波和廣東的手機相機供應鏈的產能利用率已經逐漸攀升至50%以上，有部分市場聲音預測新冠肺炎疫情將在2月底之前於大陸被遏止，但實際情況仍不確定。

法人認為，目前看到新冠病毒爆發時間長於預期，導致供應鏈中斷比預期嚴重，而且該病毒在大陸以外各國的傳播也將打擊到全球智慧手機需求的前景，疫情造成的消費降級並不利於Android陣營的高階手機相機模組出貨量，今年上半年恐出現庫存修正狀況。

不僅如此，儘管自2月中旬以來產能利用率逐漸攀升，部分供應鏈公司預計3月將超過90%，但不能排除工人復工反造成疫情大規模爆發的可能性，任何一條零組件生產線的關閉，特別是在代工廠中，都將導致供應鏈中斷。

在新冠肺炎疫情期間，由於大陸80多個城市遭到全部或部分封城，因此大多數線下智慧手機商店尚未重新開放，由於MWC(世界通訊大會)已取消，OPPO已將Find x2的發布日期延遲到3月6日，而Vivo也將在2月28日發布其APEX2020，顯示大陸品牌手機廠的銷售動能已經明顯受到衝擊，且4G手機機種的庫存修正也造成智慧手機新機需求轉弱，此狀況將延續到第二季，分析師也預估，大陸智慧手機出貨量將於第一季衰退35-45%到4200~5000萬支。

另外，法人更直言，雖然市場普遍預期新冠病毒將在3月緩和下來，需求將於隔季復甦，但目前尚未明顯看到疫情舒緩的跡象，畢竟目前看來大陸武漢的方艙醫院跟焚化爐仍不斷增多，實體企業關閉和部分供應鏈因冠狀病毒的長期爆發而遷出大陸，預計將衝擊大陸經濟，由此今年的智慧手機購買規模也將受到影響，因此，估計2020年大陸智慧手機出貨量將呈現低雙位數衰退。

(時報資訊)