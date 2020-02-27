先前人力銀行《上班族轉職現況調查》顯示，近一個月有計劃轉職的民眾與年前調查的數據相比約降低5％，轉職計畫因新冠肺炎而受影響者超過31％。元大金(2885)旗下元大人壽表示，保險公司的電話行銷工作不受疫情影響，不但有穩定的名單來源、無需自行開發，且上下班時間固定，坐在辦公室打電話即可，無須外出和客戶面對面，在新冠肺炎疫情延燒的當下，是想挑戰高薪的轉職族最佳選擇之一。

此外，元大人壽自有電銷團隊大數據也統計電銷人員工作，獲得哪些星座的喜愛，樂觀開朗、遇到挫折也能馬上振作的火象星座和懂得變通、活潑善於交際的風向星座同仁就占團隊成員近6成，應與電銷是ㄧ項需要溝通且常容易遭受拒絕的工作有關。

調查也顯示，元大人壽電銷成員平均年齡40歲，女多於男約3倍，由此可見女性特質在電話行銷上較占優勢，通常電銷新人入行多久可以創造出百萬年薪？元大人壽自有電銷團隊大數據顯示，第一年擁有百萬年薪者約占5％，元大人壽也積極擴大招募電銷人員，於台北、台中皆設有職場。

(時報資訊)