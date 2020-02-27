新冠肺炎疫情嚴重衝擊台灣觀光產業，交通部觀光局表示，觀光業5大紓困方案已完成法制作業，將於今（27）日公告並受理業者申請，合計編列32億元。未來將同步委託旅行公會全聯會針對旅行業者，在北、中、南、東分別辦理紓困及振興措施說明會。

紓困5大方案包括旅行業接待陸團提前離境等補助2億元、旅行業停止出入團補助7億元、入境旅行社紓困3億元，協助旅行業、旅宿業及觀光遊樂業融資周轉貸款協助及利息補貼12億元，以及協助受重大疫情影響觀光相關產業轉型培訓8億元。

其中，針對「旅行業接待陸團提前離境等補助」、「旅行業停止出入團補助」、「入境旅行社紓困」等3項合計12億元的紓困措施，觀光局特別呼籲業者備妥相關文件及誠信自律，儘速優先辦理。

觀光局表示，旅行公會全聯會理事長蕭博仁25日率領旅行業品保協會及全台6都1省旅行公協會理事長，與交通部觀光局長周永暉，就因應新冠肺炎相關紓困及振興措施提出建言，並就行政院、交通部紓困方案各項措施推動交換意見。

觀光局指出，業界對於所涉疫情紓困及相關振興措施提出心聲及建言，觀光局業務組及國際組對此一一回應，並承諾相關補助要點的優先順序，初步完成5項要點規定頒布，核頒後均可即日起實施，會儘力協助旅行業者。

觀光局長周永暉對此特別感謝全體業界協助，在春節前的1月22日起即能有效執行管制措施，以及保障消費者旅遊安全的資訊提供，相當重視此次紓困、復甦及振興措施，也允諾為旅行業爭取最大權益，提供必要協助。

(時報資訊)