美國學者孔傑榮今天表示，從同性婚姻合法化可見，台灣擁有一流政治民主制度，人權保障在亞洲領先。台灣應摒棄次等心態，很多事不必等日本等先進國家做了再說。

駐紐約辦事處26日與紐約大學亞美法研究所（USALI）合辦「台灣民主：超越轉型？」座談會，邀請紐約大學法學院教授孔傑榮（Jerome Cohen）、國立台灣大學教授葉俊榮對話，主要探討台灣民主憲政發展對台美關係及對香港、中國與其他區域的重要性。

孔傑榮說，台灣雖被以國家為加入前提的國際組織排除在外，但大家都清楚台灣實際上就是國家，實務上透過美國在台協會（AIT）等類似機構與無邦交國家往來。他期盼台灣成功創造新型態外交關係，持續拓展與其他國家交流。

談到兩岸關係，孔傑榮表示，北京不斷威脅，如果中共總書記習近平交棒前無法用其他方式實現兩岸統一，就會對台動武。其實中國內外面對各式各樣難題，黨國體制面臨愈來愈大壓力，不像世界上多數人覺得那麼強大。

孔傑榮說：「大家都擔心，習近平會不會因內部問題而孤注一擲。當民眾對他失去信心，特別是2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情嚴峻，他會不會為凝聚民心而下令武力犯台，這是我們現在要面對的。」

被問到中國民主化前景，孔傑榮坦言短期悲觀，但中期而言，他認為習近平不會永遠掌權，因為官僚體系、教育和商界有成千上萬知道中國可以更好的民眾，即使台式政治民主無法在中國實現，中國至少能在短期內改善治理情況。

曾任內政部長與教育部長的葉俊榮表示，有人說台灣太自由、沒效率，但民主不必然代表效率低。

他以武漢肺炎防疫為例指出，疫情爆發初期，台灣政府當機立斷動員醫療資源，提出防疫計畫，有效壓低確診案例數量。其他國家領袖民望可能被疫情拖累，台灣民眾卻覺得政府做得很棒，總統蔡英文民調支持度明顯提升，展現民主國家與開放社會也能有高效率政府。

主持座談的前AIT主席薄瑞光（Raymond Burghardt）認為，有效因應中國假訊息是台灣民主對世界的貢獻。

薄瑞光說，台灣是因應假訊息與培養媒體識讀的專家，擅長從IP地址追蹤可疑訊息來源，愈來愈能迅速應對假新聞，並開始與美國、日本等國分享經驗。瑞典最近也派員赴台參加探討假訊息的會議，顯見瑞典專家看重台灣能力，想向台灣取經。

(中央社)