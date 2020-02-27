武漢肺炎新增病例及傳播區域不斷增加，印尼仍零確診，讓印尼篩檢能力再度受到質疑，美國也表示關切。學者建議將疑似患者的病毒檢體送到世界衛生組織指定實驗室重新檢驗。

印尼國家科學院（LIPI）生物學研究員蘇吉由諾（Sugiyono Saputra）指出，澳洲、泰國、新加坡等國家有世界衛生組職（WHO）指定的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）實驗室，疑似患者的檢體應送去重新檢驗。

蘇吉由諾告訴雅加達郵報（Jakarta Post），「這樣做，讓我們能評估自身的篩檢能力，如果重新篩檢的結果，有部分是陽性，我們也才能採取必要對策」；印尼應更謹慎，因為篩檢過程有很多步驟容易出錯。

對於印尼遲無武漢肺炎確診病例，澳洲媒體雪梨晨驅報（Sydney Morning Herald）昨天報導，美國駐印尼官員曾向印尼政府高層官員表達關切。美國、澳洲、加拿大駐印尼官員之間也曾討論過此事。

報導指出，根據美國與印尼官員會談的要點，美國向印尼提出多項關切，包括印尼應更積極篩檢是否有人感染，印尼很多醫院缺乏足夠的個人防護裝備及隔離病床，檢體運送往實驗室篩檢的過程是否適當處置等。

雪梨晨驅報指出，運送檢體至實驗室篩檢的過程中，檢體是否以適當方式冷藏保存，是外界關切印尼篩檢病毒能力的議題。

根據WHO的檢體保存及運送處理原則，冷藏檢體的溫度應保持在攝氏2度至8度間，如果無法在72小時送到實驗室，檢體必須冷凍，最好在零下80度，以乾冰儲存運送，同時必須避免檢體重複解凍後又冷藏。

印尼衛生部統計，至26日為止，共篩檢136個病例，全部呈現陰性。

印尼近日有兩名疑似感染武漢肺炎的患者死亡，其中一人是37歲的印尼男子，他23日病逝於中爪哇三寶瓏（Semarang）市醫院的隔離病房，另一名是61歲的新加坡籍男子，他22日在巴淡島（Batam）的醫院病逝。

兩間醫院皆對媒體指出，兩人的病毒檢體都呈現陰性，否認兩人死於武漢肺炎，但也都沒有對確切的死因提出具體說明。

(中央社)