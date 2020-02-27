新冠肺炎疫情延燒，中央流行疫情指揮中心於昨(26日)宣布，第27例、新北市80多歲老翁的30多歲印尼籍女看護也確診成為國內第32例。據悉，她是非法外籍看護，目前已被隔離治療後，但卻被眼尖網友發現，該名女看護疑似在個人臉書直播還自曝姓名、醫院等資料。新北市衛生局獲知後緊急要求她下架，但表示其為私人帳號未公開並不違法。

我國第32例新冠肺炎的確診患者，印尼籍女看護昨疑似在個人臉書上開直播，曝光自己的個人資訊、隔離醫院的資訊，相關影片也遭網友分享轉傳多次，造成網路議論不安。

新北市政府衛生局表示，調查後發現，女移工此舉影響病患隱私且違反醫院規定，在第一時間要求女移工將直播影片下架，，對方也相當配合，經過檢視後，發現女移工的質播是在自己私人帳號內公布，沒有違反傳染病防治法而不予開罰。

值得注意的是，案32是名印尼籍的非法臨時看護，找到她時早就結束照護老翁的工作，到了第二家醫院服務另一名病患。指揮中心表示，已經全力展開她在院外，包含在第二家醫院服務的病患、醫護等接觸者，以及去過的地方，掌握相關地點後，也將公布她2月16到2月24日共9天的足跡。

(中時電子報)