大甲鎮瀾宮今天上午宣布遶境活動延期，內政部長徐國勇下午親自到鎮瀾宮，由董事長顏清標、副董鄭銘坤陪同，在參拜完媽祖後，雙方密室會談長達50分鐘，徐除了表達感謝之意外，受訪時多次提到，鎮瀾宮已將3000萬元捐至防疫中心，對政府防疫工作盡很大心力。

延期不是取消！徐國勇指出，媽祖慈悲，延期就是照顧全台子民，甚至讓全世界遠離疫情，使得大家平安健康；世界3大宗教盛事遶境活動，是台灣很驕傲的活動，等疫情遠離後，大家再一起感謝媽祖。

徐國勇受訪時多次提到，鎮瀾宮捐出3000萬元給政府防疫，他手中握著收據，且時不時亮給大家看，肯定廟方貢獻心力。

至於蔡英文總統在臉書肯定遶境延期，顏清標指出，謝謝蔡總統，她的就職典禮也取消了，為了台灣人民安全，人民財產最重要，願配合政府施政，跟防疫中心、內政部共同防疫，早日消滅疫情，是人民所期待的。

(中時 )