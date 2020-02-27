新冠肺炎疫情延燒，台灣至今（27日）共有32例確診，第32例為第27例的印尼籍看護，也凸顯出看護的防疫問題。任職於北部地區周姓看護無奈說，「看護是醫護人員的第二道防線，但口罩仍是一罩難求，未獲得政府重視。」

周姓看護表示，任職於北部某醫院多年，且與院方有簽約的看護，儘管醫院提供每天1個口罩給病人照顧者使用，但還是以家屬優先領取，且由家屬簽領，若家屬有私心，並不會把該口罩給專職看護使用，看護僅能自行想辦法，儼然成為防疫漏洞。

周姓看護表示，各界都關注於醫護人員防疫，但看護24小時陪伴病患，根本沒有時間外出排隊購買口罩，且1次僅能購買2個，計程車司機都可以一次購買7片口罩，相較於高風險的看護反而未獲得重視。

周姓看護提到，不光是自己任職的醫院有類似問題，其他醫院的看護也遇到同樣情況，盼政府關注於醫護人員防疫同時，也可以關注看護的防疫問題。她也強調，看護是醫護人員的好幫手，協助照料好病患的生活起居，加上看護都在院內，防疫更不能馬虎。

(中時 )