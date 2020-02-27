嘉義市政府舉辦二二八事件73周年追思紀念會，合唱團獻唱追念。（廖素慧攝）

嘉義市政府27日在全台第一座二二八紀念碑前舉辦二二八事件73周年追思紀念會，市長黃敏惠、監察院長張博雅、立委王美惠、受難者家屬及各界人士一齊默哀，獻花致意，黃敏惠表示，藉追思會紀念前賢，撫慰家屬的悲痛，並讓執政者記取教訓，有所警惕。

黃敏惠說，二二八事件發生至今73周年，透過紀念會追思前賢，讓任何的執政者要有所警惕，今日的民主成果是苦難的見證，要感恩珍惜，也要引以為戒，市府要做有溫度的戰鬥團隊，不再讓人民承受這樣的苦難，嘉義市是民主聖地，有是非對錯的判斷，要在公義的道路上向前走。

張博雅說，二二八事件發生時，嘉義火車站、水上機場死傷很多人，嘉義市政府籌建二二八紀念碑期間，受到省政府大大的關切，後來於1989年利用公共設施用地，建立全台第一座二二八紀念碑，任何人不在紀念碑上留名。

張博雅說，二二八事件有很多人犧牲，一定要記取教訓，絕不能重蹈覆轍，大家共同努力，將二二八化作為民、為國、為政的力量，在民主公義的道路上繼續前行。

追思活動由基督教長老教會嘉義中會司禮，愛樂合唱團獻唱，基督教長老教會嘉義中會議長林信豪牧師、天主教嘉義教區秘書長趙永吉神父共同為二二八受難者與家屬祝禱，緬懷昔日為台灣犧牲的先輩，撫慰受難家屬，最後與會人士一一獻花，致上崇敬追念之意。

(中時 )