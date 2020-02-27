採購廉政平台研習，由台中地檢署檢察官馬鴻驊主講。（陳世宗攝）

台中市政府建設局配合法務部推動「機關採購廉政平台實施計畫」，於重大建設工程導入監督機制，27日邀請台中地檢署檢察官馬鴻驊於水湳國際會展中心工程講習。依據當前施工進度、潛存風險及爭議事件等事件探討，研議解決方案；有效減少工程採購爭議，確保公共工程品質。

建設局長陳大田表示，台中水湳國際會展中心設計之初及動工後廣受矚目，市府於工程初始階段即導入廉能透明核心政策，成立「水湳國際會展中心重大採購廉政平台」，逐一採取具體且相關措施，以追求卓越工程品質，展現廉能透明開放的決心。

建設局說，水湳國際會展中心分別於2018及2019年榮獲國家卓越建設獎及廉能透明獎等肯定，希望再藉由廉政資源投入，讓工程更加分。例如設計階段導入公共工程全生命週期理念，聘請專家學者協助審查及建議、招標階段邀集欲投標廠商及檢察廉政等機關共同參與採購說明會、工程施作階段舉辦施工說明會。

另特別設置專屬網站，定期上傳工程施作進度、督導紀錄及工區出入口即時監控影像，讓民眾只要下載APP軟體即可隨時掌握工程最新情況，亦可隨時於網頁上提出建議，多元提供市民表達意見的管道。

建設局指出，採購廉政平台為行政院責請法務部研議「檢察官事前參與機制」，廉政署為致力營造廉能公務環境，訂定「機關採購廉政平台實施計畫」，由各機關政風單位針對影響重大、外界關注的重大施政，協助機關建置平台，並同時導入司法機關等外部監督機制，共同營造優質公務及工程環境防止弊端發生。

(中時 )