「Smart 智富台灣基金」 2020年得獎名單在27日公布，總計頒發29個大獎，其中安聯投信與摩根投信是2020年「Smart 智富台灣基金獎」是主動式基金的大贏家；柏瑞投信則三連霸拿下固定收益基金團隊研究獎。即使有不少家投信及基金得殊榮，因受到到新冠疫情影響，主辦單位決定已停辦今年度的頒獎活動。

經過「Smart 智富台灣基金獎」評審團評審結果，總計頒發29個大獎，包含主動式基金有20項、7 個指數股票型基金（ETF）獎項，以及2個團隊研究獎。其中，主動式基金獎項因共有2782檔基金角逐24個獎項，但因有政府債券型基金、組合式基金等類組基金，短中期績效均未能打敗基準指數，共有4個獎項經評審一致決議「從缺」，最終敲定只有20檔獲獎，得獎機率只有0.72％。

在主動式基金方面，安聯投信表現最突出，在主動式基金共有「安聯台灣科技基金」與「安聯台灣智慧基金」 2 檔基金分別獲得科技股票型基金獎和台灣股票型基金獎 2 項大獎；此外，安聯投信更一舉拿下股票型基金團隊研究獎，其投資研究團隊結合國際集團視野與在地優勢，深入產業研究，以及培育本土人才，獲得評審青睞。

此外，摩根投信在2019年在區域型基金與債券型基金也有傲人佳績。摩根投信則以「摩根日本（日圓）基金」、「摩根投資基金-JPM 環球高收益債券（美元）-A 股（累計）」、「摩根亞洲增長基金」與「摩根基金-JPM 全方位新興市場（美元）-A 股（累計）」分別獲得日本股票型基金獎、高收益債券型基金獎、亞太（不含日本）股票型基金獎、全球新興市場股票型基金獎4項大獎。

代表「Smart 智富台灣基金獎」評審團主席、台灣大學財務金融系教授邱顯比指出，ETF火熱競爭激烈 復華、元大、富邦三強鼎立2019 年台灣 ETF 市場大爆發，在資產總規模、交易金額、掛牌數及受益人數均創下紀錄，是ETF發展以來最受矚目的一年。市場討論度高，競爭自然激烈，2020 年共有 41 檔 ETF 報獎角逐 6 組大獎，經評審團熱烈討論，共選出7檔獲獎 ETF。

其中富邦投信包辦原型類指數股票型基金2項大獎，「富邦台灣釆吉50基金」與「富邦標普美國特別股 ETF」分別獲得國內與海外原型類指數股票型基金獎。元大投信則以「元大標普高盛原油ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金」獲得期貨暨期貨槓反類指數股票型基金獎殊榮，2019年8月掛牌的「元大臺灣ESG永續ETF基金」則獲得創新類之指數股票型基金獎。復華投信則是債券類ETF 贏家，「復華1至5年期高收益債券基金」與「復華新興市場企業債券 ETF」奪下債券類指數股票型基金獎與創新類之債券類指數股票型基金獎。

在團隊研究獎部分，2020年「Smart智富台灣基金獎」股票型和固定收益型基金團隊研究獎分別由安聯投信、柏瑞投信勝出。其中柏瑞投信更三連霸拿下固定收益基金團隊研究獎。

2020 年在新冠肺炎肆虐、因考量疫情發展，為保護個人健康，Smart 智富月刊社長林正峰表示，決議 2020 年「Smart 智富台灣基金獎」頒獎典禮停辦。

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