國際級賽事「新北市萬金石馬拉松」因新冠肺炎疫情升溫宣布停辦，新北市長侯友宜26日上午原稱如期舉行，但晚間卻喊卡。侯友宜27日回應，萬金石是國際級的銀標籤賽事，吸引各國選手參加，經媒體提醒後，發現防疫有技術困難，因此馬上宣布停辦。

侯友宜說，評估完技術問題包括分批出發等等作法的可能性後，也必須和國際田徑總會協調，26日聯絡、評估後，發現賽事執行上有技術困難，26日晚間結束治安座談、行動治理行程後，聽了同仁報告認為「防疫永遠優先」，大型活動其次，因此馬上宣布停辦今年萬金石馬拉松。

(中時 )