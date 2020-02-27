網路節目《漂亮小姐姐》專門蒐羅全台漂亮女生，挖掘她們不為人知的一面。日前主持人微笑丹尼來到西門町，隨機尋找街上路人，最終在滑板店老闆引薦下，找到中日混血的Ayaka。外表艷麗的她不僅擁有明星臉，神似美國歌手雅瑞安娜格蘭德，巧的是，她的媽媽年輕時也曾在演藝圈打拼。

Ayaka因為中日混血身分曾被排擠。

Ayaka曾遇過潛規則，從此接案更加小心。

20歲的Ayaka準備4月要到日本讀書，她透露從小因為媽媽的工作關係，常常轉學，最難忘的經驗是小時候在北京讀書被霸凌，當時班導趁著她上廁所時對全班說「她是日本人，大家不要跟她玩」，讓她很受傷。

在等待去日本上學的期間，Ayaka目前先當模特兒接案子，她認為模特兒最辛酸的是「潛規則」，過去曾有人安排她去當飯局妹，嚇得她立刻搬出媽媽來當擋箭牌，原來她的母親年輕時也是模特兒，早年不僅拍攝許多身材火辣的泳裝照，當年還是齊秦《大約在冬季》MV的女主角，讓丹尼大呼：「太不可思議了！」

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(中時電子報)