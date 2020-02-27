蘋果(Apple Inc.)稍早之前釋出了旗下五大作業系統的最新測試版，也就是 iOS 13.4、iPadOS 13.4、tvOS 3.4、macOS 10.15.4 以及 watchOS 6.2 的 beta 3。其中，在 iOS 13.4 beta 3 當中，除了修復 beta 1、beta 2 當中已知的部分 bug 之外，被發現新增了一項新功能，或許可以讓使用者在設備死機(出現黑底白蘋果/白底黑蘋果(依照機身顏色不同而有不同))的情況下，可以不用連電腦就恢復手機。

如果你已經使用 iPhone、iPad 有好一段年日，那麼應該對於自己手動升級 iOS、iPadOS 不會陌生，而且可能有遇過一兩次升級不順，導致設備卡在蘋果 LOGO 畫面(俗稱：白蘋果)的經驗。這時候，蘋果官方提供的建議作法是要將手機透過充電線連接到 PC 或者是 Mac，再藉由 iTunes 來把手機恢復。不過，這個方法對於不少使用者來說，並不是十分簡單，很容易會在操作過程中失敗而感到挫折。而 iOS 13.4 beta 3 當中出現了 OS Recovery 功能，有機會能讓使用者在不需要將 iPhone 連接到電腦的前提下，透過 OTA(over-the-air)的方式來直接恢復手機，相比過去絕對是更為簡單。

然而，現存變數是上述 OS Recovery 功能仍在測試中。過往也有出現多次新功能在 iOS beta 版裡出現，但是最終沒有出現在正式版的情況。因此，OS Recovery 功能會不會隨著 iOS 13.4 正式版推出，仍是未知。按照先前相關新聞，蘋果有機會在春季舉辦新品發表會，推出新的平價 iPhone，而 iOS 13.4 正式版被推測有機會在發表會過後推出，也就是有可能在 3 月底、4 月初開放給使用者下載。

(中時電子報)